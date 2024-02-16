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قطع المياه عن 4 قرى ببني سويف لمدة 10 ساعات غدا.. «الأماكن والمواعيد»

كتب:

عمرو رجب
05:29 م | الجمعة 16 فبراير 2024
شركة المياه ببني سويف

شركة المياه ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف قطع مياه الشرب عن 4 قرى في مركز الواسطى شمال المحافظة، لمدة 10 ساعات، غدًا السبت، للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه أبويط مركز الواسطى، ضمن الصيانة الدورية التي تجريها الشركة 

مواعيد قطع المياه في بني سويف غدا السبت

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه تقرر قطع المياه غدًا السبت من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءًا، ولمدة 10 ساعات، وذلك في 4 قرى بمركز الواسطى ضمن الصيانة الدورية لمحطات المياه وتطهير الخزانات الأرضية.

اماكن قطع المياه في بني سويف غدا السبت

واكدت الشركة على أن القرى المتضررة من أعمال تطهير الخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه أبويط مركز الواسطى هي قرى: انفسط، ونا، أبويط، كوم أبوراضي.

وتقدمت شركة المياه في بني سويف بالاعتذار، عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة.

توفير سيارات مياه نقية

وأكدت توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.

 

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بقلم عمرو رجب