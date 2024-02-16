مواعيد قطع المياه في عدد من المناطق بأسيوط والمنيا.. «صيانة وإصلاح»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق في محافظات الصعيد، لإجراء أعمال الصيانة في خطوط المياه.

مدة قطع المياه عن مناطق في أسيوط

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن قطع المياه عن منطقة الوليدية شرق أسيوط، وضعفها عن قرى منقباد، ونجع سبع، وبني حسين، والعزب التابعة لتلك القرى، لمدة 24 ساعة من الساعة 8 مساء اليوم، بسبب أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة الوليدية.

وطالبت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتة إلى توفير خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، والواتساب 01206179891، أو عن طريق الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك».

المناطق المتأثرة بقطع المياه في المنيا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة مطاي، من الساعة 6 صباح غد السبت، وحتى 6 مساء نفس اليوم، بسبب أعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه علي باشا، معلنة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها بالاتصال على الخط الساخن 125.