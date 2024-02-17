جامعات القاهرة الكبرى تطلق قوافل تنموية إلى المناطق الأكثر احتياجا في مارس

استضافت جامعة عين شمس الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والذي يضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والأزهر، وبنها، حيث استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب رؤساء جامعات التحالف، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية، نائبا عن الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر، والمهندس أحمد كمال نائباً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء المكتب الفني للتحالف من جميع الجامعات.

تفاصيل اجتماع جامعات القاهرة الكبرى

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التي تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجاً، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك في بداية مارس المقبل، لتمثل باكورة فعاليات التعاون المشترك بين جامعات التحالف.

كما ناقش الحضور عددا من مجالات التعاون بين جامعات التحالف واتحاد الصناعات المصرية، وتم طرح الأفكار والحلول الإبداعية التي تخدم قضايا الصناعة القومية وتقدم حلولا للمشكلات الواقعية، وتخصيص عدد من الأبحاث العلمية لدعم وتطوير الصناعات، خاصة صناعات الألومنيوم والحديد والصلب وتقليل البصمة الكربونية، من خلال تحقيق الاستثمار الأمثل لمراكز الاستدامة بالجامعات.

كما ناقش الحضور عقد بروتوكول تعاون بين جامعات التحالف واتحاد الصناعات المصرية خلال مؤتمر جامعة عين شمس القادم.

وخلال الاجتماع، تبنى التحالف مبادرة تهدف لتنمية المجتمع ودعم القطاع الخاص والاقتصاد القومي.