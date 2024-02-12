انطلاق فعاليات مهرجان «be fit» الرياضي لطلاب الجامعات في بنها

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الرياضي لطلاب الجامعات «be fit» اليوم، على ملاعب جامعة بنها، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُنفذ من خلال التعاون بين الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد، والإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أسامة صلاح فؤاد، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، الدكتور سيد فؤاد، عميد كلية الهندسة بجامعة بنها، الدكتور خالد العيسوي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

رؤية واستراتيجية وزارة الشباب

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التعاون والتشبيك مع كل مؤسسات الدولة، لتنفيذ رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، المنبثقة من رؤية مصر 2030، التي تهدف لبناء الإنسان المصري بدنيًا ورياضيًا وصحيًا وثقافيًا واجتماعيًا، للوصول لشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء المستقبل.

تنفيذ الأنشطة الطلابية الجامعية

ومن جهته، رحب رئيس جامعة بنها بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في تنفيذ الأنشطة الطلابية الجامعية، التي تهدف لتنمية وتطوير طلاب الجامعة تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المصري.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، لتوفير الدعم والرعاية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك عن طريق إعداد خطة شاملة ومتكاملة تواكب احتياجات وقدرات الطلاب، إوعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج.

جدير بالذكر أنّ فعاليات المهرجان الرياضي تُقام على ملاعب كلية تربية رياضية ببنها، بمشاركة طلاب وطالبات جميع الكليات، يتضمن عددًا من المسابقات البدنية «be fit»، التي تهدف إلى قياس مدى التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.