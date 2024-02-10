«الإدارية العليا» تلزم «الأزهر» بالاعتداد بدرجة الماجستير من الجامعات المناظرة

قضت الحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من الممثل القانوني للأزهر الشريف، الذي طالب فيه بإلغاء حكم أول درجة المتضمن أحقية باحث في نيل درجة الدكتوراه من الجامعة بدرجة ماجستير حاصل عليه من جامعة طنطا.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حصل على ليسانس أصول الدين قسـم العقـيدة والفلسفـة بتقـديـر عـام جـيد جدًا عام 2007، ثم عُين معيدًا بقسـم العقـيدة والفلسفـة بـذات الكليـة بتاريـخ 8/4/2012.

الحصول علي الماجستير من جامعة طنطا

وأضافت، أنه بتاريـخ 15/3/2014 تقـدم للحصـول علـى درجــة الماجستـير في الفلسفـة من كليـة الآداب جامعـة طنطـا، وبتاريـخ 28/11/2018 حصـل علـى درجـة الماجستير بعـد موافقة جامعة طنطا، ثم تقدم بطلـب إلى قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة للتسجيل بغية الحصول على درجة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بدعوى أنه لا يحق له التسجيل لعدم الاعتداد بدرجة الماجستير الحاصل عليها من خارج جامعة الأزهر.

وتابعت المحكمة: أن الثابت مما سبق أن المطعون ضده قد تقدم بتاريخ 15/3/2014 بطلبه للحصول على درجة الماجستير في الفلسفـة من كلية الآداب جامعة طنطا، في ظل وضع كان يسمح فيه القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعـادة تنظيـم الأزهـر، بالحصـول على الماجستير من الجامعـات المُعترف بهـا، وعليـه يكون المطعـون ضـده قـد اكتسب مركزًا قانونيًا يحق له التمسك به.

قرار شيخ الازهر

وأشارت المحكمة إلى صدرور قرار شيخ الأزهر رقم 52 لسنة 2014 وبدء العمل به اعتبارًا من 25 مايو سنة 2014، وعليه يكون المطعون ضده من غير المُخاطبين به، ولا تسـري عليـه أحكامـه، الأمـر الذي يتعين معه على جامعة الأزهر الطاعنة الاعتداد بدرجة الماجستير التي حصل عليها المطعون ضده من كلية الآداب جامعة طنطا.