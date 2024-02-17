ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب.. التقديم اليوم

يهتم الشباب بالبحث عن فرص العمل المناسبة، إما لبدء الحياة العملية بعد التخرج، وإما لتحسين ظروفهم وحياتهم، وبدورها توفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل مناسبة في مختلف التخصصات للشباب.

25 شركة تشارك في ملتقى التوظيف

وتطلق وزارة الشباب والرياضة مثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر، فعاليات ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب، اليوم السبت بنادي 6 أكتوبر، لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع 25 شركة من القطاع الخاص.

3000 فرصة عمل للشباب

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن ملتقى التوظيف يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب من حملة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهل.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم تنظيم معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمراكز الشباب، لتشجيع الشباب على العمل الحر من خلال تسويق منتجاتهم.

تفاصيل معرض المنتجات

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن ملتقى التوظيف ومعرض المنتجات يفتح أبوابه للجميع من أبناء القاهرة الكبرى.

وتوفر مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة البحث عن الوظائف بتجميع الشركات الراغبة في التوظيف في مختلف المجالات، في مكان واحدو، مشيرة إلى أنه سوف يكون في انتظار الشباب مسؤول توظيف من كل شركة، ويمكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس اليوم.

ويمكن للراغبين التسجيل في الملتقي من هنـــــــــــــــــا.

ولمزيد من المعلومات حول الإيفنت من هنــــــــا.