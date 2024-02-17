رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب.. التقديم اليوم

كتب:

صفية النجار
10:19 ص | السبت 17 فبراير 2024
ملتقى توظيف

ملتقى توظيف

يهتم الشباب بالبحث عن فرص العمل المناسبة، إما لبدء الحياة العملية بعد التخرج، وإما لتحسين ظروفهم وحياتهم، وبدورها توفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل مناسبة في مختلف التخصصات للشباب.

25 شركة تشارك في ملتقى التوظيف 

وتطلق وزارة الشباب والرياضة مثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر، فعاليات ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب، اليوم السبت بنادي 6 أكتوبر، لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع 25 شركة من القطاع الخاص.

3000 فرصة عمل للشباب

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن ملتقى التوظيف يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب من حملة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهل.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم تنظيم معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمراكز الشباب، لتشجيع الشباب على العمل الحر من خلال تسويق منتجاتهم.

تفاصيل معرض المنتجات 

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن ملتقى التوظيف ومعرض المنتجات يفتح أبوابه للجميع من أبناء القاهرة الكبرى.

وتوفر مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة البحث عن الوظائف بتجميع الشركات الراغبة في التوظيف في مختلف المجالات، في مكان واحدو، مشيرة إلى أنه سوف يكون في انتظار الشباب مسؤول توظيف من كل شركة، ويمكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس اليوم.

ويمكن للراغبين التسجيل في الملتقي من هنـــــــــــــــــا.

ولمزيد من المعلومات حول الإيفنت من هنــــــــا.

اقرأ المزيد:

وظائف الشهر العقاري 2024.. اعرف المستندات المطلوبة

وزارة الحج والعمرة تعلن وظائف موسم العمرة 1445.. بينها مهندسون

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. فرص لتعيين 1327 شابا

وظائف شاغرة في بنك مصر.. إليك الشروط وكيفية التقديم

رابط التقديم على وظائف مسابقة الأوقاف 2024.. متاح الآن من هنا

الإعلان عن مسابقات وظائف حكومية جديدة خلال ساعات.. اعرف التفاصيل
بقلم صفية النجار