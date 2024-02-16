وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. فرص لتعيين 1327 شابا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة 3 جهات حكومية لتعيين 1327 من شباب الخريجين، منهم 300 في مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، و1000 في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع المحافظات، و27 بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، على أن يبدأ التقديم في الأول من مارس المقبل، وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024

وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان سابق، إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتيح عددا من الوظائف خلال العام الجاري، منها 50 وظيفة مهندس بتخصصات «مهندس كهرباء - مهندس مدني - مهندس مساحة - مهندس إلكترونيات واتصالات ومهندس حاسبات»، و250 وظيفة باحث قانوني ثالث، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وظائف وزارة الأوقاف 2024

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وزارة الأوقاف تتيح 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس، بنظام التعاقد.

وظائف الهيئة العامة للنقل النهري

كما جرى الإعلان عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، لتعيين 24 مهندس بناء سفن ثالث، و4 في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث ج، على أن يبدأ التقديم في كل الوظائف في الفترة «1-16» مارس المقبل.