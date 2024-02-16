«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. اتخذوا الإجراءات الوقائية 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أقاليم كل من: القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لطقس السواحل الشمالية الغربية فيكون مائلًا للبرودة، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة وهي على النحو التالي:

1- انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون ذروتها بدءًا من الساعة 4 فجرًا إلى الساعة التاسعة 9 صباحًا.

2- سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

3- سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.

4- سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

5- الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.