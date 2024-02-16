أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من رياح وشبورة على الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة، حيث تقل نسبة الأمطار التي تتعرض لها البلاد بسبب التحسن النسبي في الأحوال الجوية.

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وهي على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

1- أماكن سقوط الأمطار تبدأ بالتمركز على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

2- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40%.

3- تتعرض القاهرة الكبرى لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

4- سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة يوم الأحد.

5- سقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الاثنين.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة والرياح

ويصاحب سقوط الأمطار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضلاً عن انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وبالنسبة لحالة الطقس غدا فإنه يسود طقس مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.