حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة الكثيفة والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة علي السواحل الشمالية الغربية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية بدءًا من الساعة 4 فجرا إلى الساعة التاسعة 9 صباحا، وتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

وأضافت أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.