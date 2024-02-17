«القومي للأورام» يستحدث جناحا للعلاج الإشعاعي.. يعالج 1000 مريض سنويا

استحدث المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، جناحًا جديدًا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي، وسيفتتحه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير منشآتها الطبية وزيادة السعة الاستيعابية لمستشفياتها.

إنشاء الجناح الجديد جاء وفق المعايير الطبية العالمية

وقال رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم السبت، إن جناح العلاج الإشعاعي تم إنشاؤه طبقا للمعايير الطبية العالمية، ويتضمن العديد من الأجهزة والوحدات الطبية، وأهمها جهاز معجل خطي ثنائي الطاقة بأشعة X وخماسي الطاقة إلكترونات، والذي يُعد من أحدث الأجهزة العلاجية في العالم، حيث يُتيح عمل 20 ألف جلسة إشعاع سنويًا، بما يُمكّن المعهد من علاج نحو 1000 مريض أورام سنويًا، كما يتضمن الجناح غرفة للتحكم في الجهاز بواسطة الأطباء والفنيين، وغرفة مجهزة لاستقبال وانتظار المرضى.

وأشار «الخشت»، إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير المعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، إضافة إلى الانتهاء من المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام لرفع الطاقة الاستيعابية له بنسبة 50%، لافتا إلى توسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، وأيضا الانتهاء من المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، والذي اعتُمد كمستشفى خضراء بتقييم من المستوى الذهبي.

وأوضح الدكتور محمد أبو سمرة عميد المعهد القومي للأورام، أن جهاز المعجل الخطي ثنائي الطاقة بأشعة X تم تجهيزه بخاصية علاج الأورام بنظام التتبع مما يسمح بتوصيل أقصى جرعة علاجية للأورام مع حماية الأنسجة المحيطة به، مشيرًا إلى أنه يتميز بخاصية العلاج بالجرعات عالية التجزئة، مما يجعله يُماثل جهاز الجاما نايف في علاج أورام المخ، وجهاز السايبر نايف في علاج أورام الرئة والبروستاتا والكبد.