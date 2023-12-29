ابتكار جسيمات تعزز العلاج الإشعاعي.. هل تقضي على السرطان؟

في بشرى لمرضى السرطان، حيث قال علماء في المعهد الروسي للفيزياء الحيوية والنظرية، إن الجسيمات النانوية قادرة على قتل الخلايا السرطانية في أثناء العلاج الإشعاعي.

الجسيمات النانوية تقوم عل خليط من الفلور والسيريوم، وتعمل بشكل انتقائي على تعزيز تأثير العلاج الإشعاعي عند الأورام، وفق الباحثين، مؤكدين أنها تمنع انتشار الخلايا السرطانية في الأماكن السليمة، حيث يمكن استخدام الجزيئات يرجع قدرتها على اختراق الخلايا السرطانية.

خصائص الجسيمات النانوية

ووفق الدراسة التي نشرها باحثون من روسيا على موقع الخدمة الصحفية لمعهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإنه يمكن الحصول على مواد نانوية ذات نشاط بيولوجي معين من خلال تغيير معايير تركيبية مختلفة، بحسب أنطون بوبوف، رئيس مختبر الطب النووي في المعهد.

ووفق «بوبوف»، فإن الدراسة استغرقت ما يزيد عن 10 أعوام، حيث درس الباحثون خصائص الجسيمات النانوية المختلفة المعتمدة على السيريوم ومركباته، وطوروا العديد من الهياكل، وصولا لتحسين جودة وسلامة عوامل التباين للتصوير بالرنين المغناطيسي.

هل تقضي الجسيمات النانوية على السرطان؟

الجسيمات النانوية جرى اختبارها على الخلايا الجذعية السليمة وخلايا سرطان الثدي، واظهرت النتائج تأثير الأشعة السينية على الخلايا السرطانية، وفق الباحثين.

الدكتور أسامة بهي، أخصائي طب الأورام، أكد لـ«الوطن»، أنه في عام 2021، ابتكرت الجسيمات النانوية وجرى إجراء اختبارات عليها، وساعدت الأطباء في الكشف الدقيق عن مكان الورم فضلا عن تعزيز تأثير أدوية العلاج الكيماوي المركز على المناطق المصابة بالسرطان، لكن الابتكار الجديد يمكن أن يسهم فعلا في قتل الخلايا السرطانية.