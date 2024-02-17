مواعيد الإجازات الرسمية في 2024.. أبرزها عيد الفطر

تتعدد الإجازات الرسمية 2024، التي يحصل الموظفون في الدولة في المناسبات والأعياد الخاصة القومية والدينية، على مدار الشهور المقبلة في كل من القطاعين العام والخاص.

وبحسب الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء والمعلنة على الموقع الرسمي، تتضمن الاجازات الرسمية 2024:

تفاصيل الإجازات الرسمية 2024

- عيد تحرير طابا: الثلاثاء الموافق 9 رمضان 19 مارس 2024

- إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء غرة شوال الموافق 10 أبريل 2024

- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 16 شوال الموافق 25 أبريل 2024 (عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982)

- إجازة عيد العمال: سيكون الأربعاء 22 شوال الموافق 1 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى: وفقا للحسابات الفلكية تأتي يوم السبت 9 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك: الخميس 17 يونيو 2024

- إجازة ثورة يونيو: ستكون يوم الأحد 30 يونيو 2024

- إجازة رأس السنة الهجرية: ستكون الإثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية

- ذكرى ثورة يوليو: الثلاثاء 23 يوليو 2024 (عيد ثورة 23 يوليو 1953 )

- المولد النبوي الشريف: ستكون الإجازة يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

آخر الإجازات الرسمية 2024

- وآخر الإجازات الرسمية 2024، هو نصر أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)