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«الإسكان»: تكثيف العمل بمشروعات مرافق التجمع العمراني بكارفور ورشيد الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:29 ص | السبت 17 فبراير 2024
قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة رشيد الجيدة

قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة رشيد الجيدة

تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، المشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني الجديد غرب كارفور بالإسكندرية، ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة بالبحيرة، يرافقه مسؤولو الهيئة، والمهندس أيمن عبدالتواب، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على غرب كارفور، ومسؤولو الجهاز، والمشروعات.

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالمدن الجديدة

وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلي عن التجمع العمراني بالمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، والموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التي تعوق التنفيذ لوضع حلول لها في حضور ممثلي الشركات والمكاتب الاستشارية.

ضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروعات

وتفقد مسؤولو الإسكان تنفيذ المرافق التي تشمل شبكات وخطوط  «مياه – صرف صحي – صرف مطر – ري – حريق»، التي تخدم مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بإجمالي 64 برجاً سكنياً، و310 فيلات سكنية، و60 قطعة أرض بنظام الشراكة بالحصة العينية مع المستثمرين بالقطاع الخاص ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية «معاً نبنى المستقبل».

تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة

كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، التي تشمل شبكات وخطوط «مياه – صرف صحي – صرف مطر – ري – حريق»، ومشروع إنشاء محطة تنقية بطاقة 2000م3/يوم، ومأخذ، وخط ناقل بقدرة 5000م3/يوم، الذي يخدم مشروع الإسكان المتميز ذا الطابع الساحلي، ومشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط»، ووحدات مشروع «بشاير الخير 4».

أشاد المهندس أشرف فتحي، بالجهود المبذولة من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى ضغط وتكثيف الأعمال حرصاً على الانتهاء من المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.