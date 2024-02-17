«المؤتمر»: لا بد من حملات إعلامية لمواجهة الأكاذيب التي تتعرض لها الدولة

أعربت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، عن رفضها القاطع للتقارير الإعلامية غير الدقيقة بشأن قيام مصر بالإعداد لإنشاء منطقة عازلة لإيواء المدنيين الفلسطينيين الفارين من رفح الفلسطينية حال نفذت دولة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها باجتياح المدينة عسكريا.

موقف الدولة المصرية

وقالت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إن موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا تجاه مخطط التهجير القسري للفلسطينيين واضح وراسخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وظهر ذلك واضحا خلال لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي واتصالاته مع قادة ودول العالم.

وأوضحت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تتعرض لأكبر حملة أكاذيب وتشكيك في الفترة الماضية، فالبعض يحاول الترويج أن مصر تشارك في جريمة التهجير التي تتبناها حكومة نتنياهو، وهي مجرد أكاذيب تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة السياسية في المنطقة.

المساعدات الإنسانية والإغاثية

وأشارت أمينة إعلام حزب المؤتمر إلى أن الدولة المصرية ما زالت تلعب دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية وحشد العالم لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين.

ولفت أمينة إعلام حزب المؤتمر، في بيانها إلى أن مصر لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.