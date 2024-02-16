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«السكة الحديد» تعلن مواعيد قطار تحيا مصر «الضبعة - محرم بك»

كتب:

كريم روماني
07:12 م | الجمعة 16 فبراير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار تحيا مصر «الضبعة - محرم بك»، موضحة أنه يتحرك من محطة الضبعة الساعة 4:20 ليصل إلى محطة الغزال الساعة 4:32 دقيقة ليتحرك منها الساعة 4:33 دقيقة ثم يصل إلى محطة سيدي عبدالرحمن الساعة 4:45 دقيقة ويتحرك منها الساعة 4:46 دقيقة ليصل إلى محطة تل العيس «هـ» الساعة 4:59 دقيقة.

مواعيد القطار بالتفصيل 

ويتحرك منها الساعة 5:00 ثم يصل إلى محطة العلمين الساعة 5:12 دقيقة ويتحرك منها الساعة 5:13 دقيقة ليصل إلى محطة جباسات العميد «هـ» الساعة 5:38 دقيقة ويتحرك منها الساعة 5:39 دقيقة ثم يصل إلى محطة العميد الساعة 5:35 دقيقة ويتحرك منها الساعة 5:36 دقيقة.

يصل القطار إلى محطة الرويسات الساعة 5:47 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 5:48 دقيقة ويصل إلى محطة الحمام الساعة 5:56 دقيقة ليتحرك منها الساعة 6:01 دقيقة ثم يصل إلى محطة الغربانيات الساعة 6:11 دقيقة ليتحرك منها الساعة 6:12 دقيقة ثم يصل إلى محطة برج العرب الساعة 6:18 دقيقة ليتحرك منها الساعة 6:20 دقيقة.

محطات وقوف القطار 

يصل القطار إلى محطة بهيج الساعة 6:25 دقيقة ليتحرك منها الساعة 6:26 دقيقة ثم يصل إلى مطار برج العرب الساعة 6:35 دقيقة ليتحرك منه الساعة 6:40 دقيقة، ويصل إلى محطة مريوط الساعة 6:46 دقيقة ليتحرك منها الساة 6:47 دقيقة ثم يصل إلى محطة كنج مريوط الساعة 6:53 دقيقة ويتحرك منها الساعة 6:54 دقيقة ثم يصلإلى محطة العامرية الساعة 6:59 دقيقة ويتحرك منها الساعة 7:02 دقيقة.

ثم يصل القطار إلى محطة عبدالقادر الساعة 7:06 دقيقة ويتحرك منها الساعة 7:07 دقيقة ثم يصل إلى محطة سيدي مرغم الساهة 7:18 دقيقة ليتحرك منها الساعة 7:19 دقيقة، ثم يصل إلى مواصلة المكس الساعة 7:25 دقيقة ويتحرك منها الساعة 7:27 دقيقة.

يصل القطار إلى محطة المتراس «هـ» الساعة 7:29 دقيقة ليتحرك منها الساعة 7:30 دقيقة ثم يصل القطار إلى محطة جنينة القباري الساعة 7:34 دقيقة ليتحرك منها الساعة 7:35 دقيقة ويصل أخيراً إلى محرم بك الساعة 7:45 دقيقة.

   

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.