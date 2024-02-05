افتتاح مجمع ملاعب «تحيا مصر» في مركز شباب باب الشعرية (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة الملاعب الخماسية ومتعددة الأغراض بمركز شباب باب الشعرية، والتي اشتملت على إنشاء ملاعب جديدة، منها ملعبان خماسي لكرة القدم وملعب متعدد الأغراض.

إعادة تأهيل وتطوير كل مراكز الشباب

وقال وزير الشباب إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي اشتملت على تطوير والاهتمام بإعادة تأهيل وتطوير كل مراكز الشباب، مشيرا إلى أن الملاعب الجديدة لا تقتصر على كرة القدم فقط، حيث تتواجد ألعاب مختلفة أخرى داخل المركز، مثل الكيك بوكس وغيرها من الألعاب.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية

وأوضح «صبحي»، العمل على تطوير مراكز الشباب، بهدف الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة والشباب والأسر المصرية، إضافة إلى ما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة لأعضائها، مشيدا بالطفرة الإنشائية على المستوي الشبابي والرياضي التي تشهدها محافظة القاهرة.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه شركة المدن التابعة للوزارة، والتي تقدم خدماتها في مجال الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.