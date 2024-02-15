عودة تشغيل قطارات «تحيا مصر» بين خط «محرم بك - الحمام» والعكس

زفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشرى سارة بشأن عودة تشغيل القطارات ما بين محطتي «محرم بك - الحمام»، في إطار التطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة.

تشغيل خدمة جديدة

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقرير لها أنَّه تقرر عودة تشغيل عربات «تحيا مصر» ما بين «محرم بك - الحمام» والعكس خط «الإسكندرية - مطروح»، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 وبيانهم كالتالي:

- قطار 4224 «محرم بك - الحمام» إذ يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحاً.

- قطار 4226 «محرم بك - الحمام» حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحاً ويصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحاً .

- قطار 4228 «محرم بك - الحمام» ويقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءاً.

- قطار 4230 «محرم بك - الحمام» ويقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءاً.

- قطار 4225 «الحمام - محرم بك» ويقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحاً.

- قطار 4227 «الحمام - محرم بك» ويقوم من محطة الحمام لساعة 07:15 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحاً.

- قطار 4229 «الحمام - محرم بك» ويقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءاً

- قطار 4231 «الحمام - محرم بك» ويقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءاً

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات «652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647».