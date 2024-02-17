رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طرح بوسترات مسلسل جودر لـ ياسر جلال ونور (صور)

كتب:

بسمة شطا
12:00 م | السبت 17 فبراير 2024
مسلسل جودر

مسلسل جودر

كشف منصة «watch it» عن البوسترات الرسمية لمسلسل جودر، والذي يخوض من خلاله الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك عبر موقع «فيسبوك».

طرح بوسترات مسلسل جودر

وطُرحت البوسترات الخاصة لكل من الفنان ياسر جلال بشخصية جودر، وكذلك الفنانة نور، وكذلك الفنانة ياسمين رئيس.

أبطال مسلسل جودر

يذكر أن مسلسل جودر يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم ياسر جلال ونور وياسمين رئيس ووليد فواز وعبد العزيز مخيون ووفاء عامر وأحمد فنحي وجيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

اقرأ المزيد:

رمضان 2024.. «ياسر جلال» 10 سنوات على جزيرة منعزلة في برومو جودر

استعدادا لعرضه في رمضان.. تغيير اسم مسلسل ياسر جلال «ألف ليلة وليلة» لـ«جودر»

«جودر» مسلسل رمضاني من حكايات ألف ليلة وليلة.. ماذا ينتظر الصياد والجن شمردل؟

رمضان 2024.. مؤلف مسلسل ياسر جلال يكشف سبب تغيير اسمه لـ«جودر»
بقلم بسمة شطا