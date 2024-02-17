طرح بوسترات مسلسل جودر لـ ياسر جلال ونور (صور)

كشف منصة «watch it» عن البوسترات الرسمية لمسلسل جودر، والذي يخوض من خلاله الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك عبر موقع «فيسبوك».

طرح بوسترات مسلسل جودر

وطُرحت البوسترات الخاصة لكل من الفنان ياسر جلال بشخصية جودر، وكذلك الفنانة نور، وكذلك الفنانة ياسمين رئيس.

أبطال مسلسل جودر

يذكر أن مسلسل جودر يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم ياسر جلال ونور وياسمين رئيس ووليد فواز وعبد العزيز مخيون ووفاء عامر وأحمد فنحي وجيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.