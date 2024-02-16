رمضان 2024.. مؤلف مسلسل ياسر جلال يكشف سبب تغيير اسمه لـ«جودر»

يواصل النجم ياسر جلال، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «ألف ليلة وليلة»، المقرر أن ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، والذي جرى تغيير اسمه ليصبح «جودر».

أسباب تغيير اسم مسلسل ياسر جلال

وأوضح المؤلف أنور عبد المغيث، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسلسل يتناول الحكايات الأسطورية الشهيرة لشهريار وشهر زاد، من خلال معالجة درامية معاصرة، مشيرا إلى أنه غير اسم العمل ليصبح «جودر»، لأنه اسم بطل الحكاية التي يجري سردها، إلى جانب أنها اسم الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال خلال الأحداث.

أبطال المسلسل

يذكر أن المسلسل من بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وهنادي مهنى، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، ووليد فواز، وعبد العزيز مخيون، ووفاء عامر، وچيهان شماشرجي، وياسر الطوبجي، وأحمد كشك، وعايدة رياض، ومحمود البزاوي، وآخرين، من إخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج شركتي ميديا هب سعدي – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضي.