تحرير 14 محضرا في حملات تموينية على الأسواق والمحلات ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، اليوم، تحرير 14 محضرًا للمسؤولين عن محلات و مخازن مواد وسلع غذائية استراتيجية، لتخزين وحجب سلع غذائية، بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع، وكذلك حيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع.

ضبط 12 طن سلع غذائية

وأشار خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلان بديوان عام محافظة بني سويف، شن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، عدة حملات تموينية على مدار الأسبوع المنقضي، تمكنت من ضبط كمية من السلع الغذائية، بإجمالي 12 طنًا داخل مخازن غير مرخصة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكد وكيل تموين بني سويف، أنّ إجمالي المضبوطات كانت عبارة عن «4 أطنان أرز زنة 1 كجم، 3 أطنان دقيق فاخر، طن سكر، 3 أطنان مكرونة، 45 كرتونة شاي، 500 كجم عدس، 500 كجم فول تدميس، إضافة إلى ضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر».

ولفت إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية الرقابية على الأسواق والمحلات والمخازن التجارية، بكل قرى ومدن المحافظة.