تحرير 120 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، نتائج الحملات التموينية التي شنتها المديرية خلال الأسبوع المنقضي، على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين.

تحرير 87 مخالفة تموينية في المخابز البلدية

وقال «عبد الله» في بيان صادر عن المديرية اليوم السبت، إن الحملات التموينية تمكنت من تحرير 120 محضرا تموينيا متنوعا، بينها 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

محاضر لعدم نظافة أدوات العجين

وأشار وكيل تموين بني سويف إلى أن المحاضر تضمنت تحرير 16 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات، و6 محاضر عدم وجود ميزان معتمد، 8 محاضر للتصرف في 47 أجولة زنة 50 كيلوجراما من حصة الدقيق، ومحضرًا لتجميع 10 أجولة زنة 50 كليوجراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الرقابة التموينية في بني سويف

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وجميع صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.