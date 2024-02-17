مفاجآت الكبير أوي 8 في رمضان.. حمل مربوحة ومن سيربح النصف مليون

منذ أيام قليلة أعلنت منصة «WATCH IT»، عن صدور البرومو الرسمي للجزء الثامن، من مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وبيومي فؤاد، وخلال البرومو ظهرت بعض المفاجآت.

ظهر الفنان بيومي فؤاد في البرومو، موجهًا حديثه لشخصية أحمد مكي «الكبير» قائلاً: «يا كبير مراتك حامل»، لتظهر بعدها الفنانة رحمة أحمد التي تقدم شخصية «مربوحة» ببطن كبيرة، وبذلك أعلن البرومو عن تلك المفاجأة قبل أيام من بداية المسلسل في شهر رمضان المبارك.

من سيربح النصف مليون

كما ظهرت بعض الأشياء الأخرى، مثل مشاركة شخصية «حزلقوم» في برنامج من سيربح المليون، لكن بمسمى «من سيربح النصف مليون»، حيث أتى في البرومو جالسًا على كرسي الاختبار، أثناء الإجابة عن سؤال ما هو صوت القطة، ليرد بطريقة كوميدية أنه «زئير».

وشهد البرومو أيضًا وجود المسلسل الإسباني الشهير«la casa de papel»، أثناء قيام مجموعة من أبطال المسلسل، بارتداء الملابس الحمراء والأقنعة التي يشتهر بها المسلسل الأسباني، أثناء محاولتهم لسرقة أحد البنوك.

مفاجأة أمينة خليل

الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي سيشهد أحداثا تشويقية أخرى، مثل ظهور عدد من ضيوف الشرف المعروفين، كالفنانة أمينة خليل، التي تظهر بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، العديد من النجوم السابقين والجدد، مثل أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل، بالإضافة إلى مصطفى غريب ومصطفى أبو سريع، كما أن المسلسل سيخرجه أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفى صقر، وإنتاج تامر مرسي.