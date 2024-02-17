إزالة 396 تعديا على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22 بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذ إزالة 396 حالة تعد تنوعت بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كل أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على هيبة وحقوق الدولة.

بداية المرحلة الثانية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 24 فبراير الجاري لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لأشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مؤكداً استمرار رصد وإزالة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.

تفاصيل الموجة الـ22

يذكر أن الموجه الـ22 لإزالة التعديات جار تنفيذها على 3 مراحل في محافظة المنوفية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير الماضي وحتى أمس 16 فبراير، وستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في 24 فبراير الجاري وحتى 15 مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل 2024 الحالي.