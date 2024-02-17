صدمة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. هل تنتهي الأزمة أمام ميدياما؟

لم يقف الحظ إلى جانب الأهلي الذي اكتفى بالتعادل السلبي أمام شباب بلوزداد في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

رقم سلبي يعكر صفو مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الحظ يعاند الأهلي منذ بداية مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، رغم كونه حامل اللقب وصاحب أكبر عدد من التتويج بالبطولة، إلا أنه سجل رقمًا سلبيًا وضعه في مأزق، وقد تتعمق جراحه حال فشل في إنهاء تلك الأزمة التي تعكر صفو مشواره في المجموعات، خلال لقاء ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

الأهلي فشل في تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منذ بداية تلك النسخة، ليسجل رقمًا سلبيًا جديدًا في مشواره القاري، وقد تسنح له الفرصة أمام ميدياما الغاني لمحوه والتسجيل مبكرًا في شباكه من أجل إنهاء تلك السلسلة السلبية.

مشوار الأهلي منذ بداية البطولة لم يكن يسيرًا، فرغم الفرص التي خلقها الأهلي طوال المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد، لكنه لم يكن موفق في ترجمة أي منها إلى أهداف، لهذا السبب المباراة كانت حماسية بشكل كبير ما جعل لاعبي الفريقين يحصلون على بطاقات صفراء بسبب الاحتكاكات العنيفة في محاولة لفرض السيطرة وخطف هدف من شأنه تغيير مسار اللقاء بشكل كامل والخروج ب3 نقاط بدلا من الاكتفاء بنقطة التعادل، الأمر الذي وضع لاعب المارد الأحمر في موقف حرج خلال تلك المباراة.

مروان عطية لاعب وسط الأهلي بات مجبرًا على الغياب عن مباراة الأهلي وميدياما، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وذلك بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال اللقاء، ما بدوره أسقطه في فخ تراكم البطاقات، ليغيب بشكل رسمي عن اللقاء المرتقب لهذا السبب، بينما حصل محمد مجدي أفشة أيضا على بطاقة صفراء خلال أحداث الشوط الثاني من لقاء شباب بلوزداد.

الأهلي بهذه النتيجة استقر في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد 6 نقاط، بينما جاء شباب بلوزداد في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط.

حضر الأهلي في المباراة معتمدًا على خبرته الكبيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن الغيابات التي عانى منها كان لها تأثير واضح على الأداء، بينما ظهر شباب بلوزداد بأداء استثنائي لكنه أيضًا لم يشفع له في تحقيق الانتصار على بطل أفريقيا.