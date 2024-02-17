معارض أهلا رمضان 2024 في شبرا الخيمة.. يفتتحها وزير التموين اليوم 

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باكورة معارض أهلًا رمضان في شبرا الخيمة وبنها، بتخفيضات على السلع الغذائية والياميش ومستلزمات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية.

انطلاق معارض أهلًا رمضان 2024 في شبرا الخيمة

وأوضح «الهجان» أنّ معارض أهلًا رمضان 2024، تدخل الخدمة رسميًا اليوم، في شبرا الخيمة وبنها، إذ يجري تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، مشيرًا إلى أنّ المعارض تقدم تخفيضات على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين من 15% إلى 30% عن السوق الخارجية.

وأضاف محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنّه سيجري التوسع في معارض أهلًا رمضان 2024، وافتتاح من 8 إلى 12 معرضًا على مستوى المحافظة، انطلاقًا من شبرا الخيمة وبنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلًا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية.

معارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية

وأشار إلى أنّ معارض أهلًا رمضان 2024 في شبرا الخيمة وبنها وطوخ والقناطر وشبين القناطر وكفرشكؤ، يجري إنشاؤها وسط إقبال من المواطنين للتخفيف عن كاهلهم، لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، بدعم من وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية،وذلك بعد معاينة أكثر موقع لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.