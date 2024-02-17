«التموين»: ضخ 140 طن سلع غذائية يوميا في معارض أهلا رمضان بالأقصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين، لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان، من خلال 30 شركة تابعة لها، إضافة الى 146 شادرا أيضاً.

التنسيق مع الغرف التجارية لافتتاح المعارض السلعية في المحافظات

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظ الأقصر، خلال جولة تفقدية على معارض أهلا رمضان في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ نحو 140 طنا من السلع الأساسية يوميا بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 7 معارض ما بين رئيسة وفرعية وذلك بواقع 20 طن بواقع لكل معرض بالإضافة إلي الشوادر.

وأوضح« صلاح»، أن المعارض السلعية مستمرة منذ شهر رمضان الماضي مروراً بمبادرة الرئيس لخفض الأسعار، مشيراً إلي أن تلك المعارض شهدت تجديدات خلال الفترة الحالية استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك وتم ضخ كميات مضاعفة من السلع تتراوح تخفيضاتها من من 25 الي 30٪ .

إقامة 7 معارض و30 شادرا في محافظة بالأقصر

وأضاف، أنه سيتم إقامة 3 معارض أهلا رمضان رئيسية في الأقصر وإسنا وأرمنت، و4 معارض أخرى فرعية في مراكز المدن، كما سيتم أيضا إطلاق 9 سيارات سلعية عبر 3 قوافل، وهناك 5 سيارات سلعية متنقلة تابعين لمشروع «عربيتي»، منها 4 بحمولة 5 أطنان، وسيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية، ومن 20 الي 30 شادرا في المناطق الأكثر احتياجا.

وذكر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه يتم ضخ 21 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد يوميا، و 15 طن والزيت الخليط 1 لتر بسعر 100 جنيه، والـ 800 مللي بـ 70 جنيهاً، و5 أطنان أرز بسعر يتراوح من 20 إلى 37 جنيها للكيلو الواحد حسب الدرجة والنوعية، مشيرا إلي أن اليوم الأول شهد ضخ 40 طنا وذلك في كافة المعارض والشوادر.

ونوه إلي أن موسم أهلا رمضان يتزامن مع الموسم السياحي في محافظة الأقصر، والذي يشهد ارتفاع في معدلات الطلب على السلع بنسبة تصل إلى 80٪ مقسمة إلى 50٪ زيادة استهلاك المواطنين و30٪ للوافدين.

وأوضح «صلاح»، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المديريات بأن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يُدون السعر بشكل واضح، عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها، أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة، أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج النهائي.

وأكد «صلاح»، أنه لا توجد أزمة في المعروض من سلعة السكر، وانما هناك تكالبا من المواطنين على الشراء للتخزين، والحصول على كميات كبيرة بغرض التحوط من نقص المعروض، موضحاً أن المخزون الاستراتيجي من السكر في محافظة الأقصر آمن ويكفي 6 أشهر، لافتا إلى توفير السكر التمويني بسعر 27 جنيها، والحر المطروح على البطاقات التموينية والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها.

من جهته قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أنه يتم طرح كيلو الدقيق بسعر يتراوح من 25 الي 28 جنيها، والمكرونة زنة 350 جرام من 6 و 9.5 جنيها و 400 جرام بـ 13 جنيهاً ، والدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيها للكيلو الواحد واللحوم السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو الواحد.

واضاف عبد الرزاق أن هناك متابعة مستمرة من قبل المديرية على معدلات الضخ بكافة المنافذ لتأمين وصولها الي مستحقيها بدون مغالاة في الأسعار أو تسريبها .

من جانبه، قال حسن عبد الفتاح مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الأقصر، إن جميع السلع متوفرة ويتم ضخ معدلات كبيرة منها، حيث يتم ضخ الأرز المصري بسعر 35 جنيها، والأرز الهندي بسعر 30 جنيها، والصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات، والشاي عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح من 57 إلى 60 جنيها، مشيرا إلى أن تلك الأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بواقع 15٪.