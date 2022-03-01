معهد الأمصال البيطرية: القيادة السياسية تدعم توطين صناعة اللقاحات

قال الدكتور محمد سعد، مدير معهد البحوث والأمصال واللقاحات البيطرية، إن لقاح إيجي فاكس، نتاج للجهود المصرية من مختلف القطاعات العامة والخاصة، منذ انتشار جائحة كورونا، إذ هناك هدف مباشر للدولة المصرية، من أجل إنتاج أول لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف «سعد» خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس، أن هناك دعم من القيادة السياسية لتوطين وصناعة اللقاحات داخل مصر، نظرا لما تمتلكه مصر من قاعدة تكنولوجية وطبية عالية، تعطي مصر أولوية في صناعة اللقاح.

قصر العيني يعلن جاهزيته لإجراء التجارب السريرية

في سياق متصل، قال ممثل قصر العيني، أن المستشفى اختار البروتوكول العلاجي، والمكان المناسب للمتطوعين للتجارب السريرية، لسحب العينات لضمان المأمونية على المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية، متابعا أن قصر العيني جاهز للمشاركة في إجراء التجارب السريرية للقاح المصري للخروج إلى النور.

الاحتفال بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى

الجدير بالذكر، أن المؤتمر حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر، الاحتفال بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى، وللحديث عن اللقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد «إيجي فاكس»، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.