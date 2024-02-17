الأفلام المصرية في السينمات تحقق 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية صعودها في شباك التذاكر خلال فترة عرضها في دور العرض السينمائي، إذ نجحت الأفلام الـ 12 المعروضة في السينمات تحقيق إيرادات بلغت 3 مليون و92 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم الحريفة قائمة الإيرادات محققا مليون 284 ألف جنيه محافظا على وجوده في المركز الأول، يليه في المركز الثاني فيلم رحلة 404 بإيرادات بلغت 774 ألف جنيه، بينما جاء فيلم أبو نسب في المركز الثالث بقائمة الإيرادات محققا 330 ألف جنيه، يليه فيلم الإسكندراني الذي حقق 243 ألف جنيه.

«شماريخ» يتراجع إلى المركز الـ 11 في قائمة الإيرادات.. والفيشاوي يتذيل القائمة

يتواجد فيلم أنف وثلاث عيون في المركز الخامس بقائمة الإيرادات محققا 127 ألف جنيه، أما فيلم وقت إضافي فحقق 90 ألف جنيه، يليه فيلم التجربة المكسيكية بـ 80 ألف جنيه، وحقق فيلم السستم 72 ألف جنيه، يليه فيلم درويلة لـ51 ألف جنيه، وفي المركز العاشر فيلم عصابة عظيمة.

تراجع فيلم شماريخ إلى المركز الـ11 بقائمة الإيرادات محققا 7 آلاف جنيه، يليه في المركز الـ 12 والأخير فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي بـ3966 جنيها.