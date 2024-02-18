«الصحة» تحذر من 4 أعراض تدل على إصابة الأطفال بالسرطان.. بينها الصداع

حذرت وزارة الصحة والسكان، من أعراض إذا ظهرت على الأطفال يجب عدم تجاهلها، والذهاب إلى المستشفى فورًا، إذ يمكن أنّ تشير إلى الإصابة بمرض السرطان، لافتة إلى أنّه يمكن علاج معظم حالات الأطفال المصابين بمرض السرطان، حال اكتشاف الأمر مبكرًا.

أعراض تشير إلى إصابة الأطفال بالسرطان

وجاءت الأعراض على النحو التالي:

- الصداع الشديد

- فقدان الوزن غير المبرر

- حمى غير مبررة

- آلام العظام والمفاصل

إصابة 400 ألف طفل بالسرطان على مستوى العالم

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه عالميًا يصاب كل عام، 400 ألف طفل بالسرطان، مؤكدة أهمية الكشف المبكر عن المرض، فكلما تم الاكتشاف المبكر عن الأمراض زاد معدل الشفاء بنسب عالية، مشيرة إلى أنّ أكثر أنواع السرطان شيوعًا «الدم والأورام الليمفاوية والدماغ».

وتابعت أنه سيجري تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات المصرية، لافتة إلى البحث عن العلاجات الحديثة وإدخالها على البروتوكولات العلاجية المصرية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة.