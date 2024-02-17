«مياه القاهرة» تنقل خبرتها لشركة القليوبية في مجال خدمة العملاء

وجه المهندس مصطفى أحمد الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، بتعزيز التعاون مع كافة الشركات التابعة للشركة القابضة، حيث استقبل قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة وفداً من مديري الإدارات والعاملين بالإدارة العامة لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعرف على التكنولوجيات وآليات العمل المتبعة داخل الإدارة العامة لخدمة العملاء ومراكز خدمة العملاء التابعة لها.

أهمية مراكز خدمة العملاء

بدأت الزيارة بقيام اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالترحيب الزوار من شركة القليوبية وتقديم عرض تقديمي يتضمن شروحات مختصرة لمهام الإدارات التابعة للقطاع ، تبع ذلك تفقد الوفد للمركز الإعلامي بالقطاع والإدارة العامة للخط الساخن 125، ثم جولة ميدانية داخل مركز خدمة عملاء الوايلي واحد مراكز خدمة العملاء المتنقلة التابعة للشركة ثم مركز خدمة عملاء مدينة نصر والمركز الإلكتروني المميكن.

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن أهم ما يميز منظومات العمل داخل الشركة هو تحقيقها للتكامل بين خطط العمل والذي يصب في مصلحة العميل من خلال حصوله على الخدمات بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

20 مركز خدمة

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها 20 مركز خدمة عملاء ثابت منتشرة بجميع الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة بالإضافة لعدد 8 مراكز خدمة عملاء متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة لتقديم خدمات الشركة (سداد فواتير - فحص شكاوي - استقبال طلبات تركيب عدادات جديدة) والعديد من الخدمات الأخري وتعمل هذه المراكز المتنقلة وفق خطة تضمن تغطية جميع مناطق القاهرة بالإضافة للنوادي والتجمعات السكنية البعيدة ، وكذلك مركز إلكتروني مميكن يقدم كافة الخدمات للمواطنين دون الحاجة لوجود موظفين ويعمل على مدار الساعة ويعد الأحدث من نوعه.