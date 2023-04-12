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«مياه الإسكندرية» تعلن الفائزين في اليوم الـ19 بمسابقة رمضان الثقافية

كتب:

سلامة عامر
09:30 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية

المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أسماء الفائزين في اليوم الـ19 من رمضان 1444هجري -2023 ميلادي بالمسابقة الرمضانية الثقافية الرابعة، تحت إشراف المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أسماء الثلاثة الفائزين إلكترونيًا من إجمالي 782 مرشحًا

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أسماء الفائزين الثلاثة إلكترونيًا بالمسابقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من إجمالي 782 مرشحًا للفوز في ذلك اليوم، لافتًا إلى تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان، وهم كالتالي:

الفائز الأول: نورهان عصام السيد علي.

الفائز الثاني: يامن محمد صبحي عطا.

الفائز الثالث: إيمان محمد صبري جابر.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميًا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيس بوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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