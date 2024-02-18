ناقد فني: خالد النبوي خلق مساحة ثقة مع الجمهور

تحدى جديد يخوضه الفنان خالد النبوي في موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث يدخل إلى حيز الدراما الاجتماعية من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم»، إخراج محمد سلامة، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس يتولى محمد سليمان عبد المالك تقديم مُعالجة عصرية، منها تتناسب مع قضايا المجتمع الحالي.

ويٌجسد خالد النبوي شخصية «مختار أبو المجد» رب الأسرة المكونة من 6 أبناء يتولى رعايتهم بمفرده بعد رحيل زوجته، وأشاد عدد من النقاد باختيارات «النبوي» الفنية خلال الفترة الماضية التي نجح من خلالها أن يحجز مساحة لنفسه، كواحد من أبرز الوجوه التي ينتظرها الجمهور في موسم الدراما الرمضانية.

محمود قاسم: خالد النبوي ممثل موهوب يجيد انتقاء أدواره

قال محمود قاسم، ناقد فني إن الفنان خالد النبوي استطاع في السنوات الأخيرة بناء ثقة قوية مع الجمهور، وأصبحوا ينتظرون أعماله دائما، متابعا: في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «عندما ظهر النبوي في التسعينيات تنبأ له النٌقاد بمستقبل كبير، فهو أقرب إلى مدرسة الممثلين الكبار، فهو مٌمثل متنوع وموهوب وذكي ينتقي أدواره ببراعة ويقدم تحدى مع كل عمل جديد وهو ما صنع حالة من الثقة بينه وبين الجمهور».