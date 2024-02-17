حكاية إنجاب طفل ثامن في كامل العدد 2 خلال رمضان 2024

بعدما حقق مسلسل «كامل العدد» نجاحا كبيرا خلال رمضان 2023، قرر صانعو العمل تكرار التجربة بجزء ثانٍ هذا العام، على مدار 15 حلقة وتميل أحداث المسلسل إلي الطابع الاجتماعي بين زوجين وأبنائهما، من إنتاج الشركة «المتحدة»، ويعرض على القنوات الخاصة بها.

مسلسل كامل العدد 2 في رمضان

تدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل التي تجسدها «دينا الشربيني»، وأحمد طبيب التجميل الذي يجسده «شريف سلامة»، إذ تظهر بينهما مشاكل جديدة تتعلق بأبنائهما، بعد أن تخطيا سويًا العقبات التي واجهتهما في بداية العلاقة، وتتوالى الأحداث لتلمس قضايا الأسرة المصرية.

«7 مش براءة.. الثامن يحلي الحكاية»

ويتضمن برومو المسلسل الذي طرحه فريق العمل، جملة «7 مش براءة.. الـ8 يحلي الحكاية»، التي تشير إلى إنجاب الزوجين لطفل آخر، ليصبح عدد أبنائهما 8، وذلك استكمالاً لما دار في الأحداث بالجزء الأول.

«كامل العدد 2» من بطولة النجمة دينا الشربيني، النجم شريف سلامة، والنجمة إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وللخراج خالد الحلفاوي.