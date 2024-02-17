الكشف على 2572 مريضا في قافلة طبية مجانية بالروضة بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الروضة، التابعة لمركز ومدينة الصالحية الجديدة، التي استمرت لمدة يومين.

القافلة ضمت 15 تخصصًا

وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها، أنّ القافلة الطبية اشتملت على 15 عيادة، بها 13 تخصصًا طبيًا لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بالروضة.

توقيع الكشف الطبي على 2572 مريضًا

ووقعت القافلة الطبية خلال اليومين الماضيين، الكشف الطبي المجاني على 2572 مريضًا من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، وعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، كما جرى تشغيل عيادة الأسنان المتنقلة للمرة الأولى، التي جرى دعمها من وزارة الصحة والسكان، لمنظومة القوافل الطبية بمحافظة الشرقية.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل، لخدمة المرضى والمواطنين بالشرقية.