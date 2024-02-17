شهدت أسعار الأرز اليوم استقرارا ملحوظا في ظل تساؤل المواطنين عن سعره يوميا نظراً لأنه أحد أبرز السلع الغذائية الأساسية التي لا يستغنى عنها، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الأرز اليوم السبت 17-2-2024 في الأسواق.

أسعار الأرز اليوم

وتبذل الحكومة أقصى جهدها لتوفير الأرز الأبيض المعبأ للمستهلكين في مختلف المتاجر والأسواق، وتختلف الأسعار حسب الجودة والمنطقة المباع فيه وفق ما صرح به رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، وإليكم آخر تحديثات لأسعار الأرز الأبيض في الأسواق.

سعر الأرز الأبيض المعبأ اليوم في الأسواق

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ما بين 32 إلى 36 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ اليوم في الأسواق حوالي 33 جنيها.

بينما سجل سعر أرز الساعة حوالي 38 جنيها للكيلوجرام وسجل سعر أرز زمزم حوالي 35 جنيها للكيلوجرام.

إنتاجية مصر من الأرز الشعير

وقال رجب شحاتة في تصريحات لـ«الوطن» إن اسعار الأرز الشعير مستقرة، مبينا أن مصر تنتج سنويا 6 ملايين طن شعير، تكفي الاستهلاك المحلي، والذي يصل حوالي 3.6 مليون طن، في حين أن باقي الإنتاج يتم تصديره للخارج، مشيرا إلى أن الدولة تسعي وتبذل مجهود كبير في زيادة المعروض من الأرز في الأسواق بهدف استقرار الأسعار حيث شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم استقرارا ملحوظا للأسبوع الثالث علي التوالي ليصل سعر طن الأرز الشعير العريض الحبة إلي 19 ألف و500 جنيه، بينما سجل سعر الأرز رفيع الحبة نحو 18 ألف و800 جنيها للطن .