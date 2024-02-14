أسعار السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 في القليوبية.. الأرز بـ30 جنيها

حددت مديرية التموين والغرفة التجارية أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية، والتي تنطلق غدا بباكورة المعارض بالمحافظة في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ليتم تباعا فتح المنافذ والفروع في بنها وباقي مدن المحافظة.

أسعار السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان أن أسعار السلع الأساسية معارض أهلا رمضان 2024 تأتي هذا العام بتخفيضات من 25% إلى 30% على السلع والياميش واحتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم كالتالي:

- السكر 27 جنيهًا للكيلو

- الأرز 30 جنيهًا للكيلو

- الزيت 67 جنيهًا للكيلو

- الدقيق 23 جنيهًا للكيلو

- كرتونة وشنطة رمضان من 190 جنيها حتى 350 جنيها

السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024

أوضح محافظ الإقليم ان أسعار السلع الأساسية معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية في متناول الجميع، ومتوفر منها كل السلع من الأرز والسكر والدقيق والزيت واللحوم والدواجن المجمدة والطازجة، وكل ما تحتاج إليه الأسرة وكرتونة رمضان العائلية، والتي تبدأ من 1200 جنيه وتكفي الشهر كاملا لأسرة تتكون من 5 أفراد.

أشار محافظ القليوبية أن أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024 ستكون تحت رقابة صارمة وسيتم توفير السلع بكميات كبيرة لسد كل الاحتياجات وتوفيرها للأسر حيث تشهد المعارض إقبالا من المواطنين مع التأكيد على وفرة المعروض وجودته.