تعرف على أسعار الأرز الشعير اليوم.. «استقرار تام»

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم استقرارًا ملحوظًا، وبلغ سعر طن عريض الحبة حوالي 19700 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن رفيع الحبة حوالي 18500 جنيه للطن، وفقًا لما قاله رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز.

انتاج مصر من الأرز الشعير

وأضاف «شحاتة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعار الأرز الشعير مستقرة حالياـ موضحا أن مصر تنتج سنويا نحو 6 ملايين طن شعير، تكفي الاستهلاك المحلي، والذي يصل الى 3.6 مليون طن، وباقي الإنتاج يتم توجيهه للتصدير، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية لزيادة المعروض من الأرز في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.

سعر الأرز الأبيض المعبأ اليوم في المحلات

فى المقابل سجل سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ اليوم فى المحلات حوالي 35 جنيها لكيلو الأرز الساعة، فيما بلغ سعر أرز الضحى حوالي 45 جنيها، وبلغ سعر كيلو أرز المزاج حوالي 32 جنيهًا، فيما بلغ سع الكيلو حوالي 35 جنيهًا 39 جنيهًا للأرز زمزم، وبلغ سعر الأرز الأبيض ريحانه حوالي 41 جنيهًا.