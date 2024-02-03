نائب محافظ قنا يلتقي رئيس «الغازات البترولية» لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بمكتبه المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية «بتروجاس» والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون مع المحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجازات، خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء، جاء ذلك بحضور المهندس علاء يوسف مدير عام العمليات المركزية، وحسن محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

توفير حصص إضافية

واستعرض نائب محافظ قنا، سبل التعاون مع شركة بتروجاس فرع قنا، لسد احتياجات القرى والمراكز من أسطوانات البوتاجاز، وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء، والتنسيق لزيادة ضخ غاز الأسطوانات بكمية قدرها 650 طنًا بالتنسيق مع مديرية التموين وشركة بتروجاس، تحت إشراف رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمواجهة زيادة الطلب.

واستعرض نائب محافظ قنا، جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة، لضمان توافر المنتجات الاستراتيجية بالمستودعات، منعًا لحدوث أي أزمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

متابعة شحن كميات البوتاجاز

ومن جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية، دعمه المستمر للمحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجازات بصفة مستمرة، في ظل زيادة الطلب خلال فصل الشتاء والأعياد.

وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه يوجد لجنة دائمة من مديرية التموين بـ«بتروجاس»، لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، ومتابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة.