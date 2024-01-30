نائب محافظ قنا: اهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع، تحت شعار «السلامة التزام وليس إلزام» بمحافظة قنا لعام 2024، الذي عقد في قاعة النادي الاجتماعي، تحت رعاية مديرية العمل، وشركة النهضة للصناعات، بمشاركة 50 شركة و200 عامل بتلك المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية بقنا.

أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع

من جانبه، أكد نائب محافظ قنا، أن «اهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية»، مشددا على أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، وتأمين العمل داخل المنشآت، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وأشار الدكتور حازم عمر، إلى أهمية الدور الرقابي لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، فضلا عن وضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال، من خلال الندوات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن المجتمع المصري بالكامل مسؤول عن تحقيق التنمية المنشودة.

وشدد «عمر» على أن القيادة السياسية تسعى جاهدة كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية، في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي.

وحضر ختام الفعاليات، أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، ومحمد منتصر، مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، والمهندس إيهاب دويدار، رئيس قطاع العمليات بمصنع أسمنت النهضة بقنا، وممثلو الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية.