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ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
03:04 م | السبت 17 فبراير 2024
ألعاب نارية - أرشيفية

ألعاب نارية - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية غير المصرح بتداولها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته 400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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