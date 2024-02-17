مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي بالهند.. ورش عمل وأنشطة ترويجية

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي «OTM» الذي أقيم في مدينة مومباى بدولة الهند، وشارك به عدد كبير من دول العالم.

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات هذا المعرض في إطار خطتها لتنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، وفتح أسواق سياحية جديدة، لا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ودول شرق آسيا ومن بينها دولة الهند.

إقبال كبير على الجناح المصري

وشهد الجناح المصري المشارك بالمعرض إقبالاً كبيراً هذا العام، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد السياحي المصري، كما فاز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم، وذلك ضمن فعالية توزيع الجوائز التى نظمتها إدارة المعرض.

وافتتح الجناح المصري السفير وائل حامد سفير مصر في نيودلهي، بحضور السفيرة نجلاء الظواهري، والسفير أحمد صبري قنصل مصر العام فى الهند، والسيد إسماعيل عامر مسئول السوق الهندى بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى وفد من اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI.

تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الهند

ومن جانبه، أكد الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دولة الهند فى جميع المجالات ولاسيما السياحة، كما أنها تمثل نقطة انطلاق للمزيد من الفعاليات والأنشطة الترويجية الجاري الإعداد لها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال السياحي، بما يضمن حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة الهندية الدولية التي تزيد على 26 مليون سائح سنويا.

قطاع السياحة في مصر

وخلال المشاركة في المعرض، عقد السفير وائل حامد، والسفيرة نجلاء الظواهري، وإسماعيل عامر عدة اجتماعات مهنية مع مسؤولي اتحاد شركات السياحة الهندية وكبرى الشركات السياحية الهندية، حيث تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والتطور الذي تشهده البنية التحتية ولا سيما في المقاصد السياحية المصرية، كما تم الحديث عن المنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يذخر بها المقصد السياحي المصري.

كما تم التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند والاهتمام لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي ولاسيما في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين مصر والهند.

وخلال هذه الاجتماعات، تم الاستمتاع إلى آراء مقترحات الجانب الهندي لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر خلال الفترة القادمة، ولاسيما المهتمين بأنماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز .

المقصد السياحي المصري

كما تم المشاركة فى عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية والتي من بينها فعالية «Cine Locales»، حيث تم استعراض مقومات مصر لجذب شركات الإنتاج السنيمائي بالسوق الهندي لتصوير أفلامها في مصر، وورشة عمل عن سياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات إعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح المشارك في المعرض تم تصميمه على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية، بمساحة بلغت 100 متر مربع، و يضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، إضافة إلى فتارين لعرض عدد من المستنسخات الأثرية للترويج للحضارة المصرية العريقة ومنتج السياحة الثقافية، ويضم الجناح عارضين يمثلون عدداً من الشركات والفنادق المصرية.