«زراعة المنوفية»: توزيع 35 ألف طن أسمدة على الفلاحين المستحقين

أفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه جرى توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة على المزارعين المستحقين، مشيرًا إلى توزيع أكثر من 35 ألف طن نترات ويوريا «ائتمان» بنطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الشتوي من أكتوبر 2023 حتى 17 فبراير الجاري، مؤكدًا توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وتوزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأشار «التركاوي»، إلى الموافقة على استخراج 42 ترخيص تشغيل مزارع دواجن وماشية ومحلات أعلاف، وإجراء 9 معاينات ميدانية لمزارع دواجن وماشية ومصانع، تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص، إضافة إلى الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ9 كيلوات و400 متر، وشمل تطهير تعاوني وتحسين بمراكز بركة السبع، الشهداء، منوف، قويسنا، تلا، أشمون.

المتابعة المستمرة للتطهير

وأضاف أنّه جاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية، بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كل المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

الاهتمام بالقطاع الزراعي

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها، لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.