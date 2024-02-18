سر وراء اسم شخصية «حزلقوم».. ماذا يعني في المعجم؟

شخصية حزلقوم التي يقوم بتمثيلها الفنان أحمد مكي، تعد ضمن أبرز الشخصيات الكوميدية في الأعمال الفنية المصرية، حيث ظهرت لأول مرة عام 2010 من خلال فيلم لا تراجع ولا استسلام، ثم فيلم سيما علي بابا، وصولاً إلى مسلسل الكبير أوي، واستمرت في الظهور بعدة أجزاء مختلفة، لكن ما سر تلك الشخصية صاحبة الملامح الغريبة؟

شريف نجيب مؤلف فيلم لا تراجع ولا استسلام، يكشف لـ«الوطن»، سر استخدام اسم حزلقوم، الذي حفر صورة في أذهان الجمهور المصري، موضحًا أن اختيار هذا الاسم، كان من الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، مضيفًا: «الاسم ده دلع لحد يعرفه، تقريبًا يبقى واحد صاحبه».

الكشف عن الكلمة في المعجم

وبعد الكشف عن الكلمة في المعجم، اتضح أنها ليست موجودة ولا يوجد لها أي معنى، وإنما كلمة عامية من ابتكار الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، وبرزت تلك الشخصية لدرجة أنها تتكرر في جميع مواسم مسلسل الكبير أوي، بداية من الجزء الثالث وحتى الثامن، المفترض عرضه في رمضان 2024.

أحداث تشويقية للمسلسل

الجدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، سوف يشهد أحداثا تشويقية جديدة، إذ أظهر البرومو الخاص بعض اللقطات المأخوذة من المسلسل الإسباني «لاكاسا دي بابل»، كما ظهر العديد من الفنانين كضيوف شرف، مثل الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت.

نجوم مسلسل الكبير أوي 8

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، من بطولة الفنان أحمد مكي، بالإضافة إلى الفنان محمد سلام، والفنانة الشابة ورحمة أحمد والفنان بيومي فؤاد والفنان هشام إسماعيل، وكالعادة العمل من إخراج أحمد الجندي وإنتاج تامر مرسي وتأليف مصطفى صقر.