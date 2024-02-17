للمرة الثالثة.. «صدفة» يجمع ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز في دراما رمضان

تتعاون الفنانة ريهام حجاج للمرة الثالثة على التوالي مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أيمن سلامة في دراما رمضان 2024، وذلك بعدما قدوموا العديد من الأعمال السابقة التي لاقت نجاحاً في أشهر رمضان الماضية لـ يكون آخر هذه الأعمال مسلسل «صدفة» الذي يجرى طرحه في موسم رمضان 2024.

مسلسل «صدفة»

تقدم ريهام حجاج عملاً متميزا ومختلفا هذا العام، إذ أنها تشارك في مسلسل صدفة الذي يدور في إطار الدراما كما أنها تقدم شخصية شعبية لأول مرة من خلال هذا العمل، وأبطاله ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب، كما أنه من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل «جميلة» 2023

وقدمت الفنانة ريهام حجاج مسلسل جميلة في رمضان 2023، والذي دارت أحداثه في إطار الدراما، ومن الأبطال المشاركين في العمل ريهام حجاج ويسرا اللوزي وسوسن بدر، كما انه من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل «يوتيرن» 2022

وفي عام 2022 شاركت ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن الذي دارت أحداثه في إطار الدراما أيضاً، وشاركها العمل الفنانة عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.