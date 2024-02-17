استكمال أعمال لجنة اختيار المهندسين المتقدمين لشغل وظائف بمطروح

أعلنت محافظة مطروح، استكمال أعمال لجنة اختيار المهندسين المتقدمين لشغل وظائف بنظام الأجر اليومي، برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة المعنية من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

مقابلات شخصية لوظائف المهندسين

قال السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم، إنه جرى استئناف المقابلات الشخصية والاختبارات لشغل وظائف خالية لعدد من خريجى كليات الهندسة، بعد إتمام أوراق تقديم ملفاتهم، وفقا للشروط والضوابط المعلنة عند استقبال طلبات التقديم، وإعطاء الفرصة لجميع المتقدمين، ممن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم تقييم درجات مع التأكيد على تحقيق الشفافية في التقييم والاختيار لجميع المتقدمين.

إعلان وظائف المهندسين بمطروح

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه الشهر الماضى بالإسراع في إجراءات اختيار المهندسين بنظام الأجر اليومي، وتكليف السكرتير العام رئيسا للجنة، بعدما أعلنت محافظة مطروح عن طريق الصفحة الرسمية للمحافظة، حاجتها لشغل عدد من وظائف المهندسين بعدد من التخصصات الهندسية، ما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل، ويساعد في سرعة إنهاء عدد من الإجراءات، وتيسر تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، مع الإعلان قريبا عن نتائج التقييم والمقابلات.