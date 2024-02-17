ارتفاع الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار.. «الزراعة» تعلن انتهاء شبح الصقيع

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع انعدام فرص تساقط الأمطار وارتفاع نسبي وتدريجي في درجة حرارة الليل، لتعلن انتهاء «شبح» تشكل الصقيع في معظم المناطق.

وأضاف، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجة حرارة النهار لتكون فوق 22-25°م في معظم المناطق، مع هدوء نسبي في سرعات الرياح عدا بعض الهبات المتفرقة والمؤقتة في الرياح.

الإجراءات والعمليات الزراعية المطلوبة

وأشار فهيم، إلى ضرورة إجراء ري للقمح وفق جداول سرعات الرياح أولاً بأول، والقيام بكل العمليات الطبيعية لكل التراكيب المحصولية وخاصة أشجار الفاكهة.

وأعلن ضرورة الاستعداد لزراعة العروة الصيفية المبكرة للفاصوليا الصيفي وشتل الخضر الصيفية «طماطم - فلفل - باذنجان» وكشف جزء من بلاستيك الانفاق خلال ساعات النهار للتهوية وإجراء الرشات الهامة.

ولفت إلى أن هذه الأجواء مناسبة لبعض الأمراض الخطيرة مثل ندوة البطاطس المتأخرة واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، وبداية الإصابة بالصدأ الأصفر على أصناف القمح الحساسة.