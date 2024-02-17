حالة الطقس في شمال سيناء.. أمطار ورياح شديدة وانخفاض درجة الحرارة

تشهد محافظة شمال سيناء، طقسًا متقلبًا، حيث تضرب مدن وقرى المحافظة، رياح باردة شديدة على جميع الأنحاء، وتشتد سرعتها على المناطق الساحلية والصحراوية القريبة من جبل الحلال، والهضاب والمنحنيات في نخل والحسنة والقسيمة.

أمطار ورياح شديدة تضربان وسط وشمال سيناء

وتسيطر الغيوم على سماء المنطقة، وتظهر شمس النهار بشكل جزئي على فترات متباعدة، إذ أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أنّ هناك تقلبات مناخية تضرب المنطقة، ورياح باردة تستمر لعدة ساعات خاصة على المناطق الصحراوية القريبة من منطقة جبال وسط سيناء، وسط احتمالية سقوط أمطار على غالبية المناطق.

وأشار المرصد إلى أنّ درجات الحرارة سجلت ما بين 16 و19 درجة مئوية، متوقعًا انخفاضها عدة درجات خلال أوقات المساء.

تنظيف بيارات الصرف الصحي يوميًا

وأعلن مجلس مدينة العريش، جاهزيته التامة لتساقط الأمطار وجميع الاحتمالات الممكنة لمواجهة الطقس السيئ، مضيفًا أنه يجري بشكل يومي، تنظيف بيارات الصرف الصحي، لمنع تراكم الأمطار بشوارع المدينة.