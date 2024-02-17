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ببوسترات أبطال العمل.. «Watch it» تروج لمسلسل «عتبات البهجة» لـ يحيى الفخراني

كتب:

أميرة عزالدين
04:53 م | السبت 17 فبراير 2024
مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة

روّجت منصة «Watch it»، للبوسترات الرسمية لأبطال مسلسل «عتبات البهجة» بطولة النجم يحيي الفخراني، والذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان 2024.

وتضمنت البوسترات الترويجية للمسلسل جميع أبطاله من خلال 10 بوسترات جديدة، منفردة لكل فنان وهم يحيي الفخراني، صلاح عبدالله، جومانا مراد، هنادي مهنا، سما ابراهيم، عنبة، يوسف عثمان، خالد شباط، بسنت أحمد أبوباشا، والمقرر عرض المسلسل على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية «بهجت الأنصاري»، وهو يوتيوبر يقدم محتوي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد وفاة زوجته، ويدعو خلاله للبهجة والسعادة، وهو من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، هشام إسماعيل، وفاء صادق، محسن منصور، هنادي مهني، وآخرين، والمسلسل من إخراج مجدى أبو عميرة، ومأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل.

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