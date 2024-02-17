ماراثون رمضان 2024.. الإبهار والتنوع يسيطران على برومو مسلسلات «المتحدة»

أزاحت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، فى الساعات القليلة الماضية، الستار عن البرومو التشويقى لعدد من أعمالها فى السباق الرمضاني، رافعة شعار «الإبهار والتنوع»، فرغم اختلاف توليفة الأعمال الفنية ما بين الكوميدي والاجتماعي والتراجيدي والتاريخي؛ الا أن جميعها اجتمعت تحت مظلة «الإبداع والإتقان»، ليُبشر بموسم درامي من العيار الثقيل يلبي كل الأذواق والفئات والشرائح العمرية المختلفة.

وسيطر الإبهار والتشويق علي البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز، والذى يعد واحدًا من نجوم الدراما المفضلين لدى الأسرة المصرية، بما يمتلكه من شعبية جماهيرية جارفة، وبتقديمه لعمل درامي تاريخي مهم للغاية، إذ يتناول خلاله مراحل تأسيس جماعة الحشاشين ومؤسسها.

وأشاد الجمهور بالبرومو فور طرحه، والذي يحمل شعار «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ»، من خلال إبهار بصري وأداء قوي لشخصية حسن الصباح، والتي تحمل في طياتها القوة والجبروت لتلك الطائفة التي أرعبت العالم الإسلامي في إحدى الحقب التاريخية.

مكي والعوضي يرفعان سقف التوقعات

كما حافظ النجم أحمد مكي على مكانته فى كاريزما الضحك والكوميديا بمدرسته المختلفة في مسلسل الكبير أوي 8، بشخصياته الثلاث «الكبير أوي، وجوني، وحزلئوم» في مباراة كوميدية خالية من الإسفاف.

ورفع برومو مسلسل «حق عرب» سقف التوقعات لإتقان النجم أحمد العوضي دورالبطل الشعبي، بمزيج من الرومانسية والصراع على الحق، إلى جانب عدد من مشاهد الأكشن المٌتقنة، والتي جعلت الاثارة والتشويق ترسم ملامح المسلسل قبل عرضه.

نيللي كريم تعود بالكوميديا وياسر جلال يسافر إلى زمن الأساطير

وتعود النجمة نيللي كريم مع الكوميديا بمسلسل فراولة إلى الموسم الرمضاني، حيث سيطرت الكوميديا على البرمو التشويقي تحت شعار «قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه».

وتوالي الإبهار الفني من خلال البرمو الرسمي لمسلسل جودر، والذي عاد بنا لزمن الأساطير وقصص ألف ليلة وليلة بديكورات وأزياء وصورة بصرية ساحرة.

وعلى «عتبات البهجة»، أعلن النجم يحيي الفخراني عن تقديمه لمحتوي درامي مختلف بعد غياب عاميين عن الدراما الرمضانية لينشر البهجة والسعادة للجمهور وكيفية الوصول لها.

ومع «المعلم» مصطفي شعبان الذي اعتاد على تقديم تيمة البطل الشعبي بطابعه الخاص جاء البرومو الرسمي للمسلسل بمزيج من الأكشن والقوة والرومانسية، تحت عنوان «اتوكلنا على اللي موكلنا، يا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعد ما دوقه عسلها، اللي جاي طلق حي».

وبنكهة كوميدية وشخصية بنت البلد مع «صدفة عجيبة»، تخوض الفنانة ريهام حجاج الموسم الرمضاني بمسلسل «صدفة»، حيث شوق البرومو الرسمي الجمهور لتوليفة مختفة من الكوميديا والرومانسية.